Studie : „Nemo“-Fische passen sich der Größe ihres Zuhauses an

Newcastle Clever: Eine neue Studie hat ergeben, dass Clownfische ihr Wachstum aktiv regulieren können - abhängig von ihrer Umgebung. Die Erkenntnisse geben dennoch Rätsel auf.

Clownfische passen sich in ihrem Wachstum einer Studie zufolge der Größe ihrer heimischen Seeanemonen an. Das fanden Forscher mithilfe von experimentellen Laboruntersuchungen heraus, in denen sie Clownfische in verschieden großen Anemonen beobachteten. Die Studie wurde im Fachjournal „Scientific Reports“ veröffentlicht.