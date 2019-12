Neben neun anderen : „Nature’s 10“: Greta prägte das Wissenschaftsjahr

Greta Thunberg wurde in diesem Jahr bereits mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet und vom Magazin Time zur „Person of the Year“ gewählt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa.

London Zu den „Nature’s 10“ zählen jährlich Menschen mit hervorzuhebendem Einfluss auf die Wissenschaft. Forscher müssen das nicht zwingend sein - wie auch die neueste Liste zeigt.

Die jugendliche Klimaaktivistin aus Schweden habe weltweit die Schlagzeilen zum Kampf gegen die Klimakatastrophe bestimmt - und diese Aufmerksamkeit habe nicht nur Politik und Wissenschaft inspiriert, sondern werde auch großen Einfluss auf die nächste Generation von Wissenschaftlern haben, so die Begründung von „Nature“. Thunberg wurde als Repräsentantin der internationalen Klimaschutzbewegung in diesem Jahr bereits mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet und vom Magazin Time zur „Person of the Year“ gewählt.