„Das ist historisch“ : Nasa-Sonde „Osiris Rex“ absolviert Asteroiden-Manöver

Washington Jubel bei der US-Raumfahrtbehörde Nasa: Die Sonde „Osiris Rex“ hat sich bei einem komplizierten Manöver erfolgreich dem Asteroiden Bennu genähert und eine Probe entnommen. Ob diese den Wissenschaftlern ausreicht, ist aber noch nicht klar.

Jubel und Applaus im Kontrollzentrum der US-Raumfahrtbehörde Nasa: Bei einem mehrstündigen komplizierten Manöver hat die Sonde „Osiris Rex“ in der Nacht als erster US-Flugkörper eine Probe von einem Asteroiden entnommen.

Sie soll in rund drei Jahren zurück zur Erde geschickt werden. „Der Flugkörper hat all das gemacht, was er machen sollte“, sagte Dante Lauretta, Chef-Wissenschaftler der Mission. „Ich kann nicht glauben, dass wir das hinbekommen haben. Das ist historisch, das ist wunderbar.“