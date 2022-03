Trotz Ukraine-Kriegs : Nasa-Chef setzt auf Zusammenarbeit mit Russland

Nasa-Chef Bill Nelson während seiner ersten großen Ansprache an die Mitarbeiter im Hauptsitz der Behörde in Washington. Foto: Bill Ingalls/NASA/AP/dpa

Washington Es ist das erste Mal, dass sich die Nasa deutlich zu einer weiteren Zusammenarbeit mit Kosmonauten auf der ISS äußert. Der Chef der US-Raumfahrtbehörde setzt weiter auf die Kooperation von Houston und Moskau.

„Die professionelle Zusammenarbeit zwischen den Astronauten und den Kosmonauten an Bord der ISS sowie zwischen den Kontrollzentren in Houston und in Moskau geht unverändert weiter“, sagte Nelson am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Das habe auch die erfolgreiche Ankunft von drei Kosmonauten an der ISS in der vergangenen Woche gezeigt.