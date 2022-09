Tasmanien : Nach genau zwei Jahren: Wieder Massenstrandung von Walen

Mehr als ein Dutzend tote Pottwale sind auf King Island nördlich von Tasmanien angeschwemmt worden. Foto: Supplied/Department of Natural Resources and Environment Tasmania/AAP/dpa

Hobart Auf einer Insel zwischen Tasmanien und dem australischen Festland sind 14 tote Pottwale entdeckt worden. Das Vorkommen der Tiere ist in der Gegend nicht ungewöhnlich - nun sollen die Todesumstände untersucht werden.

Genau zwei Jahre nach einer dramatischen Massenstrandung von Grindwalen in Tasmanien sind in der gleichen Bucht erneut zahlreiche Meeressäuger an Land gespült worden. Eine Erklärung für das Phänomen gab es Experten zufolge bisher nicht. Die Tiere wurden am Mittwoch in der flachen Macquarie-Bucht im Westen der australischen Insel entdeckt. Um wie viele Tiere es sich genau handelt und ob sie noch am Leben sind, war nach Angaben der australischen Nachrichtenagentur AAP noch unklar.