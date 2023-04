Ausstellungsschiff „MS Wissenschaft“ tourt wieder durch Deutschland

Das Schiff macht in den folgenden Monaten in mehr als 30 Städten Halt. Der Kurs führt von Berlin nach Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern. In Deutschland endet die Tour Ende September in Nürnberg. Es folgen weitere Halte in Österreich. Die Schau ist in der Regel von 10.00 bis 19.00 Uhr zu sehen. Empfohlen wird sie für Besucher ab zwölf. Der Eintritt ist frei.