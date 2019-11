Kinder-Uni : Die Kinder-Uni startet ins Wintersemester

Saarbrücken In vier Vorlesungen erklären die Dozenten verschiedene Seiten des Klimawandels und seine Folgen.

Los geht es am 6. November mit dem Chemiker David Scheschkewitz. Er wird seinen jungen Studierenden erklären, aus was die bläulich-silbernen Solarzellen, die auf immer mehr Hausdächern zu sehen sind, bestehen. Außerdem wird er erklären, wie genau die Stromgewinnung mithilfe von Sonnenlicht funktioniert und einen Einblick in die aktuellen Forschungen zu diesem Thema geben.

Mit dem neuen Jahr startet die zweite Hälfte des Wintersemesters. Am 8. Januar diskutiert die Philosophin Susanne Mantel mit euch darüber, warum und für wen der Klimawandel ungerecht ist. Sie wird drei große Themen beleuchten. Zum einen die globale Gerechtigkeit, also die Frage, ob die Länder mit dem größten Ausstoß an Gasen, die den Treibhauseffekt verstärken, auch die meisten Folgen des Klimawandels spüren werden. Außerdem wird es um die Generationengerechtigkeit gehen. Werden diejenigen, in deren Lebensspanne die meisten schädlichen Gase in die Atmosphäre gelangt sind, auch die Folgen tragen? Zum Schluss wird sie noch die soziale Gerechtigkeit ansprechen. Werden Menschen in den armen Ländern dieser Welt, in denen deutlich weniger Klimagase in die Luft gelangen, auch weniger Probleme in der Zukunft haben?