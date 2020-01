Seit Jahresbeginn : Mindestens 24 Tote durch Lassafieber in Nigeria

Das Lassavirus unter einem Elektronenmikroskop. Foto: Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin/Tropeninstitut Hamburg.

Lagos Jährlich stecken sich in Westafrika Hunderttausende mit Lassafieber an. Die meisten zeigen zwar keine Symptome. Jetzt aber gibt es viele Todesfälle in Nigeria.

Seit Beginn des Jahres sind in Nigeria den Behörden zufolge mindestens 24 Menschen an Lassafieber gestorben. Insgesamt seien vom 1. bis 19. Januar 163 Fälle der Krankheit bestätigt worden, teilte das Nigerianische Zentrum für Seuchenkontrolle (NCDC) mit.