Wie sauber ist mein Diesel? : Saar-Uni präsentiert Abgas-Tester für Diesel

Sebastian Biewer (links) und Yannik Schnitzer haben eine App entwickelt, die den Schadstoffausstoß eines Dieselfahrzeugs anzeigt. Foto: Saar-Universität/Oliver Dietze/Oliver Dietze

Saarbrücken Informatiker der Saar-Uni haben ein Messverfahren vorgestellt, mit dem Autofahrer den Schadstoffausstoß ihres Dieselmotors selbst bestimmen können. Sie suchen jetzt Teilnehmer für Fahrtests.

Wenn von Doping die Rede ist, denken wir an lebenslang gesperrte Leichtathleten oder Skandal-Radler bei der Tour de France. Doch Doping gibt‘s nicht nur im Sport. Unter Software-Doping verstehen IT-Forscher versteckte Funktionen in Computerprogrammen, die deren Output in unerwarteter und oft unfairer Weise beeinflussen können. Hardware- und Software-Hersteller nutzen solche Tricks zum Beispiel, damit Drucker beim Einsatz preiswerter Nachfülltinten von Fremdherstellern den Dienst verweigern, Smartphones nur mit bestimmten Ersatzteilen repariert werden können oder Computerchips bei Leistungstests mehr Power vorgaukeln, als sie tatsächlich haben, erklären die Saarbrücker Informatik-Professoren Bernd Finkbeiner und Holger Hermanns. Software-Doping ist heute so weit verbreitet, dass es an der Saar-Uni zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung geworden ist. Sebastian Biewer vom Lehrstuhl „Dependable Systems und Software“ befasst sich in seiner Doktorarbeit mit diesem Thema.

Der 30-jährige Informatiker der Saar-Uni hat den wohl bekanntesten Fall von Software-Doping zu einem Gegenstand seiner Doktorarbeit gemacht, den milliardenschweren Skandal um illegale Abschalteinrichtungen in der Motorsteuerung von Dieselmotoren des VW-Konzerns. Sie waren 2014 in den USA aufgeflogen, als sich bei Messungen große Diskrepanzen zwischen den Stickoxid-Werten der Motoren im Alltagsbetrieb und auf dem Prüfstand ergaben.

Wer wusste damals wann was vom Software-Doping bei VW? Diese Frage beschäftigt seither die Gerichte. Wer heute wissen will, welche Mengen Stickoxide der Dieselantrieb seines Autos aus dem Auspuff pustet, hat es einfacher. Die App „LolaDrives“ der Informatiker Yannik Schnitzer und Sebastian Biewer von der Saar-Uni liest diese Werte über den Bordcomputer des Fahrzeugs aus. Um an die Daten zu gelangen, so erklärt Sebastian Biewer, benötigt der Fahrer ein 16-poliges Steckermodul mit Bluetooth-Adapter für die sogenannte OBD-Schnittstelle (On-Board-Diagnose) des Autos. Dieser Datenstecker koste etwa zehn Euro – er bezieht seine Daten von den Sensoren der Motorelektronik. „Wir denken, dass der Dieselbetrug aufgefallen wäre, wenn schon damals diese Technik jedermann zur Verfügung gestanden hätte“, sagt Sebastian Biewer.

Natürlich können Messergebnisse eines Zehn-Euro-Bauteils, das Daten der Motorsteuerung ausliest und keine eigenen Sensoren besitzt, nicht mit der rund 250 000 Euro teuren Laborausstattung verglichen werden, die für den Standard-Abgastest der EU vorgeschrieben ist. Die Werte ihrer Auto-App seien nicht rechtsverbindlich, schränken die Wissenschaftler ein. Aber sie gäben in jedem Fall plausible Messwerte, die einen sauberen Vergleich der tatsächlichen Abgaswerte mit den Herstellerangaben ermöglichten.

Seit September 2017 muss jedes Automodell, das in der EU zugelassen werden soll, den sogenannten Real Driving Emissions Test (RDE) absolvieren. Der wird im wirklichen Straßenverkehr in der Stadt, auf Landstraßen und Autobahnen gefahren. „Wir dachten uns: Dann sollte doch prinzipiell jeder selbst diesen Test durchführen können“, sagt Sebastian Biewer. „LolaDrives ist nach unserer Kenntnis die einzige App, die einen RDE-Test ermöglicht.“ Im Prinzip – denn es gibt ein kleines „Aber“. Auch wenn die OBD-Datenschnittstelle genormt sei, rücke möglicherweise nicht jedes ältere Fahrzeug Daten für den Smartphone-Schnelltest heraus. Sie hätten sich bisher einfach noch nicht genügend Autos ansehen können, um eine Liste der kompatiblen Modelle aufzustellen, sagen die Uni-Informatiker. Groß sei die Wahrscheinlichkeit aber bei Modellen mit einer AdBlue-Abgasreinigung.

Die Anwendung der Smartphone-App sei denkbar simpel, erläutert Sebastian Biewer. Die App könne in zwei Modi betrieben werden. Entweder in einer kontinuierlichen Messung im Alltagsbetrieb oder bei einem Test nach der RDE-Norm. Der führe über eine Strecke von 80 bis 85 Kilometern durch je ein Drittel Stadtverkehr, über Landstraßen und Autobahnen und dauere eineinhalb bis zwei Stunden. „Am Ende zeigt die App dann die Stickoxid-Werte und die Fahrtparameter an“, erklärt Sebastian Biewer. Auslesen und speichern könne die App außerdem eine Reihe weiterer Motordaten zu Kraftstoffverbrauch, Abgas und Luft-Kraftstoffverhältnis.

Ihre kostenfreie LolaDrives-App haben die Informatiker am Sonderforschungsbereich „Grundlagen verständlicher Softwaresysteme“ der Saar-Uni entwickelt. Nun suchen sie möglichst viele Autofahrer, die ihre Fahrzeuge damit testen und Daten der Forschung zur Verfügung stellen wollen, sagt Sebastian Biewer. Die ersten 100 Interessenten, die sich anmelden, erhielten den OBD-Adapter kostenfrei. Holger Hermanns: „Wir möchten eine Plattform aufbauen, mit der wir mehr Transparenz und Verständlichkeit in den Kfz-Bereich bringen wollen. Wir wollen helfen, Softwareverhalten aufzudecken, das für den Hersteller der Software vorteilhaft, aber für den Benutzer oder die Gesellschaft unerwünscht ist.“

Bisher gibt es die App, die in englischer Sprache gehalten ist, nur für das Android-Betriebssystem. Eine Version für Apple-Smartphones werde aber bereits vorbereitet, erklären die Saarbrücker Informatiker. Weitere Informationen zum Programm gibt die Saar-Universität auf ihrer Webseite loladrives.app. Wer einen der ersten 100 Gratis-Adapter der Forscher der Saar-Universität haben möchte, kann sich per E-Mail an die IT-Spezialisten der Saarbrücker Hochschule wenden. Die Adresse lautet: