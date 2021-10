Pharma : Merck: Corona-Mittel halbiert Risiko für schwere Verläufe

Weiße Fahnen sind auf der National Mall in Washington zum Gedenken an die Corona-Toten aufgestellt. Foto: Aaron Schwartz/XinHua/dpa

Washington Corona-Medikamente gibt es erst wenige. Der amerikanische Pharmakonzern Merck hat jetzt die Wirksamekeit seines neues Präparat getestet - mit gutem Ergebnis bei Risiko-Patienten.

Man wolle sich so schnell wie möglich um den Einsatz in den USA bemühen und auch entsprechende Anträge bei Behörden weltweit stellen, teilte der auch unter dem Namen MSD bekannte Konzern am Freitag mit. Die Arznei wird als Pille verabreicht.

Der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci sprach mit Blick auf die Wirksamkeit von „sehr guten Nachrichten“. Der Berater des US-Präsidenten Joe Biden kündigte an, die US-Arzneimittelbehörde FDA werden die „beeindruckenden“ Daten der Studie so schnell wie möglich prüfen.

Merck erläuterte, in der Studie hätten Corona-Patienten mit milden bis moderaten Symptomen, die mit einem Placebo behandelt wurden, in 14,1 Prozent der Fälle innerhalb von 29 Tagen ins Krankenhaus gemusst oder seien gestorben. In der Patienten-Gruppe, die mit dem Medikament Molnupiravir behandelt wurde, seien es mit 7,3 Prozent nur etwa halb so viele gewesen.