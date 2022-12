Hilfe für Studierwillige : Saarbrücker Uni bietet Mentoring-Programm an

Saarbrücker Uni bietet Mentoring-Programm an

In einem neuen Programm der Universität des Saarlandes begleiten Studierende einzelne Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 11 bis 13 auf ihrem Weg ins Studium. Plakat: UdS Foto: UdS

Ortsmarke Was kann ich später mal studieren? Ist das geplante Studienfach das Richtige für mich? Wie geht’s an der Uni zu? Ein neues Mentoringprogramm hilft Schülern der Klassen 11 bis 13 bei der Vorbereitung aufs Studium.

In einem neuen Programm der Saarbrücker Uni begleiten Studierende als Mentoren einzelne Schüler*innen der Klassenstufen 11 bis 13 ins Studium. Sie geben Einblicke in den Unialltag und teilen ihre Erfahrungen mit den künftigen Studierenden. Die Mentor*innen begleiten sie über ein Jahr hinweg und treffen sie einmal im Monat auf dem Campus.

Mit dem neuen Mentoringprogramm will die Uni die Lücke zwischen Schulausbildung und Studieneinstieg schließen. Für das kostenlose Mentoringprogramm „Explore your future“ können sich angehende Abiturient*innen der Oberstufe an Gymnasien, Gemeinschafts- oder Berufsschulen jetzt bewerben.