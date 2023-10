Tagungen Wie hältst du’s eigentlich mit der Populärkultur?

Kulturwissenschaftliche Diskurse begünstigen mitunter eine Blasenbildung, weil die Diskutanten Phänomene analysieren, mit denen sie sich persönlich identifizieren. Für den Passauer Philosophen Florian Wobser Grund genug, sich in Opposition dazu in seinem Vortrag – einem von gut hundert auf der 8. Jahrestagung der Kulturwissenschaftlichen Jahrestagung – mal „petro-maskulinen“ Klimaleugnern zu widmen: „Hubraum for Future“-Gestalten, die ihre Männlichkeit in PS bemessen und Klimaaktivisten zum Feindbild erklären.