Tagungen Saarbrücker Tagung zu Populärkulturen

44 wissenschaftliche Panels vertiefen das Tagungsthema. Ein Panel kreist etwa um die popkulturelle Auseinandersetzung mit der Klimakrise, ein anderes Panel thematisiert Fragen der „Diversity in American Western Movies and TV Series“. Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch. Zum Rahmenprogram gehört eine Beatbox-Performance von John „Faahz“ Merchant (USA) am Osthafen und eine Podiumsdiskussion („Popkultur im Saarland“).