Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes Campus Homburg: Neues klinisches Studienzentrum

Wie komplex und langwierig klinische Studien sein können, hat Viola Pöschel selbst erfahren. Sie wirkte an einer von Homburg aus geleiteten, internationalen Studie mit, bei der rund 600 Patienten mit Lymphdrüsenkrebs über zehn Jahre hinweg in 138 Kliniken in Deutschland, Norwegen, Dänemark, Italien und Israel behandelt und beobachtet wurden. „Wir haben mit unseren Forschungsergebnissen neue Standards in der Tumorbehandlung gesetzt und konnten diese in der renommierten internationalen Fachzeitschrift Lancet veröffentlichen“, erklärt Pöschel. Der Weg dahin war jedoch mühsam, denn bei klinischen Studien gilt es eine Vielzahl von Gesetzen zu beachten. So müssen Genehmigungen verschiedener Behörden eingeholt und strenge Datenschutzauflagen beachtet werden.