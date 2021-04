Mars-Expedition : Mars-Hubschrauber absolviert dritten Flug

Washington „Ingenuity“ ist erneut abgehoben und und legte rund 50 Meter hin und 50 Meter zurück. Laut Nasa verlief der Flug genau wie geplant.

Der Helikopter sei bei dem Flug am Sonntag rund 50 Meter hin und 50 Meter zurück geflogen und habe dabei in einer Höhe von etwa fünf Metern eine Geschwindigkeit von zwei Metern pro Sekunde erreicht, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Der Flug sei genau so abgelaufen wie geplant - „und war trotzdem nicht weniger als großartig“, sagte Nasa-Manager Dave Lavery.