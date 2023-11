Nachfolge von Uni-Präsident Manfred Schmitt Uni-Präsidentenwahl am Freitag mit nur einem Bewerber

Am kommenden Freitag soll an der Universität des Saarlandes ein neuer Präsident gewählt werden. Einzig verbliebener Kandidat ist der Dekan der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät der Saarbrücker Uni, Prof. Ludger Santen (54). Die aus Vertretern von Senat und Hochschulrat paritätisch rekrutierte Findungskommission hatte neben Santen lediglich die Leipziger Afrikanistin Rose Marie Beck nominiert. Nachdem diese allerdings am 20. Oktober zur neuen Präsidentin der Hochschule Karlsruhe gewählt worden war, blieb am Ende nur noch Santen aus dem anfangs 17-köpfigen und nach einer Vorauswahl auf sieben Kandidaten reduzierten Bewerberfeld übrig.