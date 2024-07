Grollen wie die Weibchen „Los geht's!“: Elefantenbullen rufen ihre Kumpel

Bisher dachten Biologen, dass nur weibliche Elefanten in Familiengruppen diese Rufe ausstoßen. Doch in den vergangenen Jahren gelangen im Etosha Nationalpark in Namibia an einem Wasserloch zahlreiche Aufnahmen, auf denen Elefantenbullen in eng verbundenen männlichen Gruppen ein ganz ähnliches Grollen verlauten lassen.