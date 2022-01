Online-Veranstaltung über Weltraumforschung : Esa-Astronaut Matthias Maurer berichtet in Live-Schalte aus dem All

Astronaut Matthias Maurer wird an diesem Mittwoch in einer Live-Schalte von der ISS von seiner Forschung berichten. Hier zeigt er die Materialprobe von Professor Frank Mücklich von der Saar-Uni. Die Live-Schalte kann jeder über einen Livestream auf Youtube mitverfolgen. Foto: ESA/NASA

Saarbrücken Esa-Astronaut Matthias Maurer wird an diesem Mittwoch, 26. Januar, in einer Live-Schalte von seiner wissenschaftlichen Arbeit im Weltall berichten. Das mit Vorträgen insgesamt zweistündige Programm findet nur online statt und startet um 14 Uhr. Es geht rund um aktuelle Weltraumforschung. Zuschauen kann jeder per Livestream.

Der saarländische Esa-Astronaut Matthias Maurer pflegt besondere Beziehungen zur Universität des Saarlandes. Daher wurde diese ausgewählt für eine 20-minütige Live-Schalte zur Internationalen Raumstation ISS, bei der Maurer an diesem Mittwoch, 26. Januar, ab 15.30 Uhr von seiner aktuellen Forschung berichtet. Fragen dazu werden Ministerpräsident Tobias Hans (CDU), Universitätspräsident Manfred Schmitt und Professor Frank Mücklich in der Aula der Universität stellen. Von dort werden die Vorträge live übertragen.

Um 14 Uhr starten die je zehnminütigen Vorträge. Sie geben einen Einblick in die Weltraumforschung an der Saar-Uni und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Zudem führen Vertreter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und der Europäischen Weltraumbehörde ESA in die „Cosmic Kiss“-Mission von Matthias Maurer ein.

Zum Vortragsprogramm: Einen Vortrag hält Frank Mücklich, Professor für Funktionswerkstoffe der Saar-Uni, bei dem Matthias Maurer sein Diplom abgelegt hat. Im Rahmen zweier Esa-Projekte konnte Mücklich bereits Materialproben auf die ISS schicken, die in verschiedenen Experimenten von Maurer betreut werden. Dabei geht es um neuartige Oberflächen gegen Bakterien. Das Team um Ralf Busch, Professor für Metallische Werkstoffe, will an Bord der ISS eine neu entwickelte Legierung unter Schwerelosigkeit untersuchen. Holger Hermanns, Informatik-Professor der Saar-Uni, beschäftigt sich mit Nano-Satelliten, die hochtechnisiert bald zu Zehntausenden in der Erdumlaufbahn fliegen.

Bergita Ganse, Professorin für Innovative Implantatentwicklung an der Saar-Uni, wird von ihrer Muskelforschung auf der ISS berichten. Volker Schmid ist ESA-Delegierter und „Cosmic Kiss“-Missionsleiter im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLF) in Bonn, erläutert, wie sich der Esa-Astronaut auf die Weltraummission vorbereitet hat. Die Europäische Weltraumorganisation Esa wird von Pascal Gilles, Abteilungsleiter in der Direktion für Erdbeobachtung, präsentiert. Gilles geht auf die Erd- und Umweltbeobachtung aus dem All ein. Um Künstliche Intelligenz in der Erdbeobachtung geht es im Schlussvortrag von Philipp Slusallek, wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI).