Grenzraumstudien Grenzraumprojekt an der Saar-Uni: Damit Grenzen mal ins Zentrum rücken

„Raumplanung hört an der Grenze auf“, ist einer der Sätze, die hängenbleiben an diesem Morgen. Auch ein anderer: „Man schaut nur auf 180 Grad.“ Blendet also den anderen Halbkreis aus, obwohl sich erst so ein Ganzes ergäbe. Manchmal ist der fehlende Halbkreis Frankreich. Etwa wenn es um den von Florian Weber erwähnten „Windpark Gersweiler“ direkt an der Grenze geht, der ohne Einbeziehung der Anwohner im Nachbarland geplant wurde (und eine deutsch-französische Bürgerinitiative auf den Plan rief). Oder aber es sind wir, denkt man an Cattenom.