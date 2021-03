Musik : Lied britischer Sängerin fliegt zur ISS

Cardiff „Das ist wirklich cool“: Das Lied „Moonlit Skies“ ist bereits in Forschungseinrichtungen an Süd- und Nordpol gespielt worden. Nun soll es bald die Sterne erreichen.

Das heute veröffentlichte Lied sei bereits in Forschungseinrichtungen an Süd- und Nordpol gespielt worden. Es sei Teil einer Serie von Liedern über die Elemente Luft, Erde, Feuer und Wasser, sagte die Studentin, die ihre Musik als „Indie-Seite von Folk“ beschreibt. Ihr Ziel sei, dass die Lieder jeweils in einer entsprechenden Umgebung gespielt werden. „Das nächste Paar repräsentiert die Erde und wird an wissenschaftliche Forschungseinrichtungen für den Regenwald und die Wüsten gehen.“ Mit dem Projekt will Robinson ihr Interesse an Musik und Wissenschaft vereinen und zeigen, dass Wissenschaftler ganz normale Menschen sind, die sich ebenfalls für Musik interessieren.