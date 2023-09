HTW Saarbrücker HTW lädt zur 19. RoboNight ein

In St. Ingbert (Kaiserstr. 170-174) treten dabei Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 6 bis 11 in Teams von zwei bis vier Personen gegeneinander an, um bei verschiedenen Aufgaben ihr Können in Sachen Konstruktion und Programmierung von Lego-Robotern zu messen. In diesem Jahr steht der Robotikwettbewerb unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.