Studienberatung Campustag für saarländische Abiturienten am 15. November

Erstmals findet am Mittwoch ein Campustag für alle Abiturienten des kommenden Jahres statt. Die Universität des Saarlandes und die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) bieten am 15. November (8-15 Uhr) ein vielfältiges Informationsprogramm für sie an, mit direktem Kontakt zur Wissenschaft. In Vorträgen lernen die Oberstufenschüler diverse Studienfächer kennen, erfahren, wie Bewerbung und Einschreibung ablaufen und wie sie ihr Studium finanzieren. Die Landesregierung hat den Campustag initiiert.