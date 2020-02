Kostenpflichtiger Inhalt: Flüchtlingsprogramme von Saar-Uni und HTW : Der Startschuss für ein neues Leben

Die Syrer Kenan Nasrallah (links) und Yassir Kozha sind zwei von 300 Flüchtlingen, die durch spezielle Programme an der Saar-Universität und der Hochschule für Technik und Wirtschaft im Saarland ein Studium aufnehmen konnten. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Flüchtlingsprogramme an Saar-Universität und HTW sollen Studierenden aus Bürgerkriegsregionen einen Neuanfang ermöglichen.



„Ich mag das Saarland, es ist klein und gemütlich“, sagt Yassir Kozha. Der 28-Jährige Syrer flüchtete im Sommer 2014 nach Deutschland, nachdem der Bürgerkrieg im Land auch seine Heimatstadt Damaskus zu erreichen drohten. Kozha, der 2018 seinen Bachelorabschluss in Informatik an der Saar-Uni gemacht und jetzt ein Masterstudium aufgenommen hat, gehört zu den Nachwuchskräften, die seit 2015 mithilfe eines speziellen Förderprogrammes für Flüchtlinge an der Saar-Universität fit für den deutschen Arbeitsmarkt gemacht werden sollen.

Den jungen Menschen soll das Programm die Chance bieten, sich hier ein neues Leben aufzubauen. Gleichzeitig sollen auch die teils leeren Ränge in den MINT-Studiengängen der Uni gefüllt werden. Und nebenbei wird auf diesem Weg auch noch etwas gegen den Fachkräftemangel getan. „Damit schlagen wir gleich drei Fliegen mit einer Klappe“, sagte 2016 der damalige Uni-Präsident Volker Linneweber. Anfänglich gefördert vom Verband der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes (ME Saar), wurde das Projekt ab 2016 vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), dem Bundesbildungsministerium und mit Landesmitteln finanziert. Nun hat das Land weitere 200 000 Euro für die Maßnahmen zur Integration der jungen Menschen in Studium und Beruf zugesagt.

Info Vorbereitungsstudium an Saar-Uni und HTW Geflüchtete, die keine in Deutschland anerkannte Hochschulzugangsberechtigung haben, können mit den Vorbereitungsstudiengängen von Saar-Universität und der Hochschule für Technik und Wirtschaft die Studienberechtigung für bestimmte Fächer erhalten. www.uni-saarland.de/studieren/

international/moeglichkeit/

vorbereitungsstudium www.htwsaar.de/studium/

bewerbung/uniassist-fuer-

auslaendische-bewerber-innen/ingprep

Einer von ihnen ist Kenan Nasrallah, der wie Yassir Kozha aus der Hauptstadt Syriens stammt. Seit 2016 lebt er in Deutschland. Im September hat er sein Masterstudium der Architektur an der HTW abgeschlossen und arbeitet jetzt in einem Architekturbüro in Frankfurt. „Nach einem Deutschkurs konnte ich 2016 direkt ins Masterstudium an der HTW starten, den Bachelor hatte ich in Syrien bereits abgeschlossen“, erklärt der 30-Jährige, der mit seiner Frau und seinem vierjährigen Sohn in Saarbrücken lebt. Das Flüchtlingsprogramm sei für ihn sehr hilfreich gewesen, sagt er. Neben der Unterstützung beim Studienstart, fand er gut, dass er schon während des Deutschsprachkurses zwei für sein Studium relevante Seminare belegen konnte. „So konnte ich auch direkt Kontakte zu Mitstudierenden knüpfen.“

In den Jahren 2015 und 2016 lag der Fokus der beiden Hochschulen darauf, Geflüchteten, die teilweise ohne Papiere und Zeugnisse in Deutschland ankamen, mit einem speziellen Eignungstest den Einstieg in ein Studium zu ermöglichen. Zwischenzeitlich haben Saar-Uni und HTW zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um auch den Studienverlauf positiv zu beeinflussen. So wurden etwa im Wintersemester 2018 und 2019 an der Saar-Uni und der HTW Vorbereitungsstudiengänge eingeführt. „Sie sollen den jungen Menschen helfen, sich von Anfang an nicht nur sprachlich, sondern auch fachlich zu orientieren“, erklärt Michael Aulbach, der Leiter des Internationalen Studienzentrums Saar (IZS). Markus Ehses, der an der HTW die Maßnahmen zur Integration koordiniert, sagt: „Wir hoffen auch, dass dadurch die Abbruchquote sinkt.“ Das Angebot sei dabei nicht nur für Geflüchtete relevant. „Auch junge Menschen aus Ländern, in denen kein Krieg herrscht, kommen zum Studium nach Deutschland. Auch sie müssen nachweisen, dass ihre schulische Bildung mit der hier vergleichbar ist“, erklärt Aulbach.

Ein Semester lang besuchen die Teilnehmer parallel zum Deutschkurs am ISZ an der Saar-Uni oder der HTW Fachkurse in Mathematik und anderen Fächern. Dann beginnt das eigentliche Vorbereitungsstudium, das weitere zwei Semester dauert und an der Saar-Uni für Mathematik und andere MINT-Fächer angeboten wird. An der HTW können sich Teilnehmer damit für die Studiengänge Elektro- und Informationstechnik sowie für Maschinenbau und Verfahrenstechnik qualifizieren. Wer diese Vorbereitung abgeschlossen hat, kann danach ganz regulär ein naturwissenschaftliches, mathematisches, technisches oder ingenieur­wissenschaftliches Fach studieren. Bereits erworbene Punkte werden angerechnet. „Eigentlich ist das ein normales Studium, nur werden die ersten zwei Semester so auf vier ausgedehnt“, erklärt Ehses. So bleibe mehr Zeit für den Spracherwerb und die Eingewöhnung.

Die Zahl der Studierenden aus Krisenländern ist laut Uni konstant hoch. 979 Geflüchtete sind an der Saar-Uni, 495 an der HTW eingeschrieben. Die beiden Hochschulen wollen daher das Programm nicht nur fortführen, sondern mithilfe der Bundes- und Landesmittel dafür sorgen, dass die Studierenden stärker beim Einstieg in die Berufswelt unterstützt werden können. „Wir machen mit den Geflüchteten zum Beispiel Bewerbungstrainings und vermitteln ihnen Praktikumsplätze“, erklärt Ehses.

Rund 150 Studierende nehmen an der Saar-Uni jährlich am Flüchtlingsprogramm teil, 50 sind es an der HTW. Insgesamt 218 Geflüchtete, die kein Abitur-Zeugnis vorlegen konnten, haben bislang erfolgreich die DSH-Prüfung (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) abgelegt, weitere 84 haben laut Aulbach mit der Feststellungsprüfung eine Hochschulzugangsberechtigung erworben. Der Weg für ein Studium ist damit geebnet.