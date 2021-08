Mathematik : Kreiszahl Pi so genau wie nie berechnet

Kreiszahl Pi so genau wie nie berechnet

Ein Schulkind läuft im Gießener Mitmachmuseum „Mathematikum“ an der Kreiszahl Pi vorbei. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Graubünden 62,8 Billionen Nachkommastellen - das ist das Resultat der bislang genauesten Berechnung der Kreiszahl Pi. Der bisherige Rekord liegt bei circa 12,8 Billionen Nachkommastellen.

Der Sinn des Projekts liege nicht in der genauen Kenntnis der Ziffernfolge, sondern im Weg, diese Ziffernfolge berechnen zu können, schreiben die Forscher auf ihrer Internetseite. Zur Berechnung wurde Hardware genutzt, die beispielsweise auch bei der RNA-Analyse, bei Strömungssimulationen und Textanalysen gefragt ist.

Die Zahl Pi, vielen aus der Schule sicherlich noch als 3,14 (gerundet auf drei signifikante Stellen) in Erinnerung, war bereits den alten Griechen keine Unbekannte. Selbst die Babylonier kannten schon akzeptable Näherungswerte. Früher wurde zeitaufwendig von Hand gerechnet, heute übernehmen das Computer. Pi gibt das Verhältnis des Kreisumfangs zum Durchmesser an. In anderen Worten: Der Umfang eines Kreises ist etwa 3,14 Mal länger als sein Durchmesser.