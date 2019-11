Anlauf vor entscheidendem Jahr : Klimakonferenz in Madrid: Worum geht es?

Madrid/Berlin Um die Klimakonferenz gab es in diesem Jahr schon viel Wirbel - weil sie kurzfristig umziehen musste von Chile nach Madrid. Das Treffen sei enorm wichtig, mahnen Klimaschützer. Aber worum geht es eigentlich genau?

Umweltministerin Schulze betont, zentral sei Transparenz und dass nichts doppelt angerechnet würde. Wenn eine Klimaschutz-Maßnahme in mehreren Bilanzen auftaucht, stimme etwas nicht. Es geht also um die Buchhaltung. Als problematisch gilt in den Verhandlungen vor allem Brasilien - Staatschef Jair Bolsonaro ist für Klimaschützer ohnehin ein rotes Tuch, auch wegen seines Umgangs mit den Amazonas-Bränden.

Über all das wird in einer komplizierten Lage verhandelt. In Deutschland und anderswo organisieren sich zivilgesellschaftliche Bewegungen wie Fridays for Future und fordern lautstark eine Trendwende - wenn sie es rechtzeitig über den Atlantik schafft, will die Schwedin Greta Thunberg am 6. Dezember in Madrid mit demonstrieren.