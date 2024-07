Kinder und Internet Klickköder auf Youtube - Unterschätztes Problem für Kinder?

„Die Thumbnails an sich sind in der Regel nicht justiziabel. Also das ist nicht etwas, was man qua Gesetz oder Regulierung untersagen könnte“, erläutert Thull. Ausgenommen seien etwa pornografische oder extrem gewalttätige Inhalte, die gegen gesetzliche Vorgaben oder die Richtlinien der Plattformen verstießen und deshalb oft gar nicht hochgeladen werden könnten. Gegen Aufmachungen vorzugehen, die für besonders viele Klicks sorgen sollen, hält er dennoch nicht für sinnvoll. „Das ist nichts, was man verbieten kann“, betont er. Zudem könne man einer Plattform nicht vorschreiben, mehr dagegen zu unternehmen.