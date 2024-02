Kinderuni Saarbrücken Was Schneemänner und Navigationsgeräte gemeinsam haben

Gar nicht so einfach. Deshalb fragte Professor Wolf die Kinder im Saal vor jedem Zug, auf welchen Stab das nächste Teil des Schneemanns gesteckt werden soll. Die Kinder machen munter mit und riefen ihre Antworten laut in den Raum oder hielten bunte Karten in die Luft. Nach einigen Fehlversuchen war die Aufgabe in sieben Zügen gelöst. Der Schneemann ist von dem ersten auf den dritten Stab umgezogen. Die Reihenfolge der Züge hat Professor Wolf mitgeschrieben. Und diese Reihenfolge nennt sie Algorithmus. Sie erklärt: „Ein Algorithmus ist eine Folge von Anweisungen. Man kann ihn mit einem Kochrezept oder einer Bastelanleitung vergleichen.“ In diesem Fall gibt er an, welcher Teil des Schneemanns als Nächstes auf welchen Stab gesteckt wird.