SZ-Serie „Was wird man denn damit?“ : Daniel Schmidt rät anderen Geisteswissenschaftlern zu Offenheit

Serie Saarbrücken Wohl alle, die sich für einen geisteswissenschaftlichen oder künstlerischen Studiengang entschieden haben oder daran interessiert sind, haben sie schon gehört: Die ewig leidige, bohrende Frage „Und was macht man damit?”. Aber, Achtung, Überraschung: Es gibt sie, die Menschen, die mit einem Abschluss in Germanistik oder Produktdesign, etwas anderes geworden sind als Taxifahrer. Hier erzählen sie von ihren Lebenswegen und geben wertvolle Tipps. Heute: Daniel Schmidt.

SCHMIDT Ich habe an der Universität Bremen Germanistik und Religionswissenschaft im Bachelor studiert und mache gerade den Master in Allgemeiner und Vergleichender Literaturwissenschaft (Komparatistik) an der Universität des Saarlandes. Ich wollte immer etwas mit Literatur und Büchern machen, einfach weil ich schon immer viel gelesen habe. Da ich aus einem Haushalt komme, wo studieren nicht die Norm ist und ich eben gar nicht so genau wusste, was es für Studiengänge gibt, fiel die Wahl erst einmal auf Germanistik. Ich wollte aus dieser Tradition dann aber heraus und habe auch gemerkt, dass es ja noch so viele andere Studiengänge gibt, die sich mit Literatur beschäftigen. So bin ich dann eben bei der Komparatistik gelandet.

SCHMIDT In der Germanistik in Bremen ist ein Praktikum obligatorisch. Ich habe damals beim Literaturhaus in Bremen mein Praktikum absolviert. Dort habe ich dann quasi im Rahmen einer Assistenzstelle gearbeitet, also viel Büroarbeit gemacht, aber auch schon Lesungen betreut. Was ich wirklich sagen kann: Wenn man in der Literatur- oder Kulturbranche arbeitet, hat man viel mit Menschen zu tun, die für ihr Feld brennen. Und wenn man das dann studiert hat, hat man sehr viel Wissen, das man in Gesprächen oder generell in der Arbeit gut nutzen kann. Vor drei Jahren bin ich zum „globale° – Festival für grenzüberschreitende Literatur“ in Bremen gewechselt. Hier kann ich wirklich mein ganzes Studium einbringen. Man muss Veranstaltungen planen, man muss wissen, welche Neuerscheinungen es gibt und wie sich die Autorinnen und Autorinnen einordnen. Man muss natürlich auch mit Verlagen, Lektorinnen und Lektoren, Agentinnen und Agenten, und auch Autorinnen und Autoren selbst in Kontakt treten. Und auch das lernt man im Studium, sich in so einem Feld zu bewegen und Diskurse zu führen mit Menschen, die auch mal anderer Meinung sind oder aus einem anderen kulturellen Umfeld kommen. Mein Plan A ist aber im Moment die wissenschaftliche Karriere voranzutreiben. Dabei muss ich aber immer auch im Kopf behalten, dass die Stellenknappheit in der Wissenschaft seriell ist, und will deswegen den praktischen Aspekt in Richtung Kulturarbeit beibehalten und zum Beispiel Projekte realisieren.