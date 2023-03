Raumfahrt : Japans neue Trägerrakete startet fehl

Die japanische Trägerrakete H3 hebt in Kagoshima ab. Foto: Tanegashima Space Center/Kyodo News/AP/dpa

Tanegashima Rückschlag für Japans Raketenprogramm: Der Start einer neu entwickelten Trägerrakete endet mit deren Selbstzerstörung. Eigentlich soll die H3 die Expansion des japanischen Raumfahrtgeschäfts vorantreiben.

Kurz nach dem Abheben einer neu entwickelten japanischen Trägerrakete hat die Raumfahrtagentur Jaxa die Selbstzerstörung der Rakete ausgelöst. Als Grund wurde genannt, dass der Antrieb der zweiten Raketenstufe nicht gezündet habe. Der Nachfolger der zuverlässigen Trägerrakete H2A - Japans erste Neuentwicklung einer großen Trägerrakete seit rund 30 Jahren - war am Dienstag vom Weltraumbahnhof Tanegashima im Südwesten des Inselreiches abgehoben.

Bereits am 17. Februar war der geplante Jungfernflug der Rakete in letzter Minute wegen eines Elektronikfehlers abgebrochen worden. Schon dieser Startversuch hatte zwei Jahre hinter dem Zeitplan gelegen. Nach den wiederholten Anläufen und dem Fiasko am Dienstag schrieb die konservative japanische Tageszeitung „Sankei Shimbun“ von einer „Enttäuschung“. Dabei sollte die H3 zum Katalysator für eine Expansion des japanischen Raumfahrtgeschäfts werden.