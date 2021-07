Pandemie : Israel: Corona-Impfung durch Delta weniger effektiv

Tel Aviv Die Wirksamkeit der Biontech-Impfung ist in Israel in den vergangenen Wochen gesunken. Sie kann eine Infektion laut Gesundheitsministerium nur noch zu 64 Prozent verhindern.

In Israel hat die Wirksamkeit der Pfizer/Biontech-Impfung gegen das Coronavirus nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen Wochen deutlich nachgelassen.

In Israel steigt trotz einer hohen Impfquote seit rund zwei Wochen die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen deutlich an. Am Sonntag wurden laut Gesundheitsministerium 334 Personen positiv getestet. Zuletzt wurden Anfang April mehr als 300 Corona-Neuinfektionen an einem Tag festgestellt. Der größte Teil der Neuinfektionen steht im Zusammenhang mit der Delta-Variante, die zuerst in Indien nachgewiesen wurde. Viele der Infizierten sind jüngere Menschen.