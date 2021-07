Neben Corona : Intensivmediziner befürchten Erstarken viraler Erreger

Berlin Das Robert Koch-Institut RKI hat bereits eine frühzeitige Vorbereitung auf ein „verstärktes Krankheitsgeschehen“ im Herbst und Winter angemahnt. Auch die Intensivmediziner machen sich bereit.

Auch das Robert Koch-Institut (RKI) mahnte kürzlich in einer Herbst-Winter-Strategie für die stationäre und ambulante Versorgung eine frühzeitige Vorbereitung „auf ein verstärktes Krankheitsgeschehen“ an, „auch angesichts der zusätzlich zu erwartenden Belastung durch akute Atemwegsinfektionen“, die in der Saison 2020/21 nicht in der Bevölkerung zirkuliert seien. Genannt wird neben der Grippe auch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), ein weltweit verbreiteter Erreger, der laut RKI einfache Atemwegsinfektionen, aber auch schwere Erkrankungen auslösen kann.