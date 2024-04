Neues Innovation Center an der Uni eröffnet „Forschst du noch oder gründest du schon?“

Als habe die SaarLB der Landesuniversität kurz vor der Einweihung ihres Innovation Centers am vergangenen Donnerstag noch ein Kuckucksei ins Nest legen wollen, warf die Landesbank der Universität unlängst vor, sie leiste in Sachen Forschungstransfer zu wenig für die hiesige Wirtschaft. Das Land tue daher gut daran, gründungswillige Studenten besser zu unterstützen, polterte SaarLB-Vorstandsmitglied Frank Eloy. Damit nicht genug, warb er gleich auch noch für einen Masterplan, der Start-ups gezielt über mehrere Jahre fördere. Gibt es das nicht bereits? Oder ist es um den Gründergeist an der Landesuni tatsächlich so schlecht bestellt?