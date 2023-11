Wissenschaftszeitvertragsgesetz Hanna und ihre Gefährten kämpfen weiter

Drei Jahre ist es her, dass die „95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz“ (WissZeitVG) veröffentlicht wurden – auf Luther anspielend deshalb 95 Thesen, weil die Idee dazu am Reformationstag geboren wurde. Im Juni 2021 folgte die bis heute bestehende Initiative „#IchbinHanna“. Ihr Ziel ist es, die prekäre Situation befristet beschäftigter Wissenschaftler an deutschen Hochschulen zu verbessern. Wie meinte damals einer der Initiatoren der 95 Thesen, der Mediävist Sebastian Kubon: Die Betroffenen würden sich an Unis über Jahre eine Expertise aufbauen. „Und wenn sie da ist, sollen sie sich umorientieren.“ Weil es nach spätestens zwölf Jahren Befristung ohne Professur oder sonstige Festanstellung vorbei ist.