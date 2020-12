Ablauf-Planer erstellt : Informatiker optimieren Nano-Satelliten

Saarbrücken Durch einen Ablauf-Planer sollen Kleinst-Satelliten ihre Energie noch effizienter verwenden können.

Informatiker der Universität des Saarlandes haben ein neues Verfahren vorgestellt, um Nanosatelliten im All ein längeres Leben zu ermöglichen. Nano-Satelliten sind Kleinst-Satelliten, 2500 von ihnen sind bereits in erdnaher Umlaufbahn unterwegs, heißt es in einer Mitteilung der Uni. „Kern unserer Arbeit ist ein sogenannter Scheduler, also ein Ablauf-Planer“, sagt Informatik-Professor Holger Hermanns.