Wissenschaft Ig-Nobelpreise: Nasenhaare gezählt und Langeweile erforscht

So erhielten beispielsweise Forscher aus Polen und den USA den Preis in der Kategorie „Chemie und Geologie“ für ihre Erforschung der Frage, warum viele Wissenschaftler gerne Steine ablecken. Es bereite ihm große Freude, den Preis für so eine „fundamentale Sache“ zu bekommen, sagte Forscher Jan Zalasiewicz. „Geologen machen das die ganze Zeit, weil etwas, das nicht ganz klar ist, deutlich klarer wird, wenn die Oberfläche nass ist.“