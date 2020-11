Neue Professuren für die HTW : Millionen für den Nachwuchsprofessor

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft soll ab dem kommenden Jahr die Mögllichkeit erhalten, Nachwuchsprofessoren einzustellen. Foto: Thomas Reinhardt

Saarbrücken CDU und SPD wollen im Landtag mit einer Gesetzesnovelle die Chancen der HTW verbessern, Professoren-Nachwuchs zu gewinnen. Die Nachwuchsprofessuren sollen über ein millionenschweres Bund-Länder-Programm finanziert werden.

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken hat in diesem Jahr erstmals eine Professur für Hebammenwissenschaften besetzt. Und das war eine schwere Geburt. Weil nach einer EU-Vorgabe in Deutschland künftig die Hochschulen für die Hebammenausbildung zuständig sein werden, waren auf einen Schlag zahlreiche akademische Einrichtungen auf der Suche nach wissenschaftlichem Personal. Die Konkurrenz war heftig, die Einstellungsvoraussetzungen waren es nicht minder. Verlangt waren, wie an einer Hochschule der angewandten Wissenschaften üblich, sowohl eine akademische Qualifikation als auch fünf Jahre Berufspraxis. Bei den Hebammenwissenschaften waren von den Bewerbern mithin Qualifikationen gefordert, die erst der Studiengang vermitteln soll, in dem sie unterrichten.

Es habe „massive Probleme“ bei der Besetzung gegeben, erinnert sich Jutta Schmitt-Lang, hochschulpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion. Auch wenn die Ursachen im Fall des Saarbrücker Hebammen-Studiengangs recht speziell waren, neu sind solche Sorgen für die HTW nicht. „Und oft sind davon Frauen betroffen“, bedauert die CDU-Politikerin. Um die Nachwuchsgewinnung zu erleichtern solle deshalb in den kommenden Wochen das Hochschulgesetz des Saarlands modifiziert werden, erklärt Jürgen Renner (SPD), der Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses des Landtags. In ihrem gemeinsamen Gesetzesentwurf wollen die CDU- und die SPD-Landtagsfraktion an der HTW eine neue Personalkategorie einführen: den Nachwuchsprofessor. Hintergrund der Initiative sei eine Bund-Länder-Vereinbarung zur FH-Nachwuchsförderung aus dem Jahr 2018.

Der HTW-Nachwuchsprofessor hat Ähnlichkeiten mit dem Juniorprofessor der Universität. Eine Nachwuchsprofessur ist eine Teilzeitstelle an der HTW, die um eine halbe Stelle bei einem passenden saarländischen Partnerunternehmen ergänzt wird. Bewährt sich der Nachwuchsprofessor, kann er zum ordentlichen HTW-Professor ernannt werden.

Nachwuchssorgen beschäftigten die HTW schon seit einigen Jahren, erklärt ihr Präsident Dieter Leonhard. Allerdings habe sich das Problem in jüngster Zeit verschärft. Wissenschaftliche Qualifikation, Berufserfahrung und pädagogische Eignung auf einmal nachzuweisen sei in jungen Jahren nun einmal schwierig. Besonders benachteiligt seien vor allem Frauen, bestätigt Dieter Leonhard. Sie hätten häufig sehr gute wissenschaftliche Leistungen vorzuweisen, aber es mangele ihnen an Berufspraxis. „Wir können sie dann oft noch nicht einmal ins Bewerbungsverfahren lassen“, bedauert der HTW-Präsident. Solche hochbegabten Bewerber seien für die Hochschulwelt häufig ganz und gar verloren, weil die Industrie keine derartigen Hürden bei der Einstellung kenne. Diese Probleme stellten sich für die Hochschule zum Beispiel auch in der Elektrotechnik und anderen Ingenieurwissenschaften.

Die HTW hat sich bereits auf den Weg gemacht, Partnerunternehmen für die Ausbildung des Professorennachwuchses zu suchen. Die Verbände und Kammern von Handwerk und Industrie im Saarland hätten Unterstützung signalisiert, sagt Leonhard. Mit ihrem Projekt „Future-Prof“ ist die HTW gerade in den Zirkel der 64 Hochschulen in Deutschland aufgenommen worden, die Zugang zu den milionenschweren Fördertöpfen des Bund-Länder-Programms für den FH-Nachwuchs bekommen. Sie kann in den nächsten Jahren mit bis zu 2,5 Millionen Euro Finanzhilfen rechnen. Für die Einrichtung der Nachwuchsprofessuren, so Jürgen Renner, solle nun der rechtliche Rahmen durch die Ergänzung im Hochschulgesetz geschaffen werden. Das Bund-Länder-Programm laufe bis 2028, erklärt der Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses.

Ein HTW-Nachwuchsprofessor unterschreibe einen auf drei Jahre befristeten Vertrag an der Hochschule und einem Unternehmen, erklärt Dieter Leonhard. Zur Hälfte der Vertragslaufzeit und am Ende der Dreijahresfrist seien Evaluationen vorgesehen. Fallen sie positiv aus, könne der Bewerber als normaler HTW-Professor übernommen werden.