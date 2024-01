Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Wie man als Forscher „mit der Zeit geht“

Saarbrücken · HTW-Professor Horst Wieker zieht Jahr für Jahr im Schnitt zwei Millionen Euro an Drittmitteln an Land. Mit seiner Forschungsgruppe Verkehrstelematik gilt Wieker deutschlandweit als Experte für Fahrzeugkommunikation. Was ist damit gemeint? Und an welchen Projekten arbeitet die bis zu 30-köpfige Saarbrücker Forschungsgruppe?

27.01.2024 , 08:00 Uhr

„Benzin hatte ich schon immer im Blut“, sagt Horst Wieker, HTW-Professor für Kommunikationstechnik und Leiter der Forschungsgruppe Verkehrstelematik (FGVT). Bei diesem Tesla, einem der speziellen Einsatzfahrzeuge der Saarbrücker Telematiker, spielt das Benzin allerdings keine Rolle mehr. Foto: Iris Maria Maurer

Fragt man Horst Wieker, welches der acht Forschungsprojekte, die er derzeit als Leiter der Forschungsgruppe Telematik (FGVT) an der HTW (Hochschule für Technik und Wirtschaft) am Laufen hat, das ambitionierteste ist, muss er nicht lange überlegen: „GAIA-X4 moveID“. Gemeint ist damit ein intelligentes Verkehrsmanagementsystem, in das Wiekers Forschungsgruppe ihr über Jahre gewonnenes Knowhow über Car-to-Car-Kommunikation mittels 5G-Mobilfunknetz einbringt. Konkret geht es etwa darum, Einsatzfahrzeugen (ob Notärzten, Polizei oder Feuerwehren) künftig zu ermöglichen, per Mobilfunksensorik Ampelanlagen bei Bedarf freizuschalten.