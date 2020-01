Hochschule für Technik und Wirtschaft : Schwere Geburt fürs Hebammen-Studium

Saarbrücken Die Ausbildung der Geburtshelfer an der HTW in Saarbrücken steht vor dem Start vor einem großen Personalproblem.

Im Wintersemester 2020/21 soll im Saarland ein neuer Studiengang an den Start gehen – die Hebammenausbildung wird Hochschulsache. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Saarbrücken soll die bundesweit neu geregelte, akademische Ausbildung der Geburtshelfer im Saarland anpacken, 20 bis 30 Plätze sind pro Jahrgang geplant. Doch beim Start der Hebammenausbildung zeichnet sich ein Problem ab, von dem Branchenkenner sagen, es sei für die Politik seit langem absehbar gewesen. Für das neue duale Studium, das aus einem Hochschul- und einem berufspraktischen Teil besteht, braucht es neue Lehrkräfte mit einer nicht gekannten akademisch-praktischen Vita. Und die sind offenbar mehr als nur dünn gesät. Werden von ihnen doch schon heute Qualifikationen gefordert, die erst der Studiengang vermitteln soll, in dem sie künftig unterrichten.

Wer sich auf die Professur für Angewandte Hebammenwissenschaft an der HTW bewerben will, muss laut Stellenausschreibung promoviert haben, dazu werden eine Hebammenausbildung und fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung verlangt. Solche Kandidatinnen und Kandidaten sind schwer zu finden, und dafür gibt es noch einen weiteren, wichtigen Grund. Die HTW ist nicht allein auf der Suche. In Deutschland werben derzeit 19 Hochschulstandorte Dozenten für entsprechende Professuren an, erklären HTW-Präsident Professor Dieter Leonhard und Christine Dörge, sie ist Professorin für Pflege. Der Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz listet unter dem Stichwort „Hebamme“ 23 Studiengänge in Deutschland auf.