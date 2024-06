Forschung vs. Tierwohl Bei Tierversuchen juristisch im Niemandsland?

Für den Vollzug des Bundestierschutzgesetzes sind die Länderbehörden zuständig, sagt das Bundeslandwirtschaftsministerium. Frank Kirchhoff setzt aus diesem Grund nun auf eine saarländische Initiative zu diesem Thema. Am 19. Juni soll in einem Spitzentreffen der im Saarland von der Tierschutznovelle betroffenen Ministerien für Wissenschaft und Umwelt und der Hochschule über dieses Thema gesprochen werden. Dem Homburger Neurowissenschaftler schwebt die Einrichtung einer saarländischen Taskforce vor, die eine juristisch sichere Lösung für Forscher entwirft, die sowohl dem Tierwohl als auch der Wissenschaftsfreiheit Rechnung trägt.

Eine technische Lösung dafür, so sein Vorschlag, könnte eine vollautomatisierte Rund-um-die Uhr-Videoüberwachung aller Tierversuchslabors am Homburger Campus sein. Im Gegenzug erhofft sich Frank Kirchhoff vereinfachte Regeln für Forschungsgenehmigungen, wie sie zum Beispiel in Frankreich oder Österreich gelten. „Das wäre eine Lösung, die dem Saarland einen Wettbewerbsvorteil in der Forschung brächte. Soweit ich informiert bin, gibt es in keinem anderen Bundesland eine solche Initiative.“