Homburg Gebündelte Forschungsaktivität zur Gendermedizin

Die Gendermedizin ist ein lange Zeit viel zu sehr unterbelichtet gebliebener Forschungszweig. Dabei ist der Einfluss der Geschlechteridentität, nimmt man etwa hormonelle, aber auch über die Jahrhunderte in unseren Genpool eingeschriebene kulturelle Einflüsse in den Blick, evident. Die Unterschiede manifestieren sich beispielsweise auch hirnphysiologisch: Studien zeigen, dass Gehirnaktivitäten bei Frauen stärker beide Gehirnareale verbinden. Nimmt man hinzu, dass der prozentuale Anteil derer, die sich als queer oder nicht-binär definieren, beständig zunimmt, wird deutlich, wie umfassend das Forschungsfeld ist. Auf der wissenschaftlichen „road map“ der Zellbiologin Iden und des Hirnforschers Kirchhoff ist das von ihnen auf den Weg gebrachte und Mitte September nun tatsächlich begründete „Centrum für geschlechtsspezifische Biologie und Medizin (CGBM) ein wichtiger Meilenstein. Am Horizont aber warten bereits weitere und noch größere. Als Iden und Kirchhoff im Januar dieses Jahres am Homburger Uni-Campus zu einem Netzwerksymposium zur Biologie geschlechtssensibler Erkrankungen einluden, verstand sich dies bereits als ein deutliches Signal, einschlägige Forschungsaktivitäten in Sachen Gendermedizin künftig in Homburg zu bündeln.