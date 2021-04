Zukunftsvertrag : HTW will duales Studium ausweiten

Saarbrücken Die Hochschule für Technik und Wirtschaft will ihr Studienangebot ausbauen. Die Zahl der Studenten soll bei 6000 bleiben.

Die Leitung der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW) will laut einer Erklärung die Kapazität ihrer Studiengänge mit guter Nachfrage ausbauen. Die Zahl der Studenten soll dabei unverändert bei 6000 gehalten werden. Derzeit bietet die HTW 50 Studiengänge an.

Weiteres Augenmerk für die Entwicklung ist eine stärkere Internationalisierung der HTW-Studiengänge. Momentan verfügt die HTW über 24 Studiengänge, die ganz oder teils in englischer oder französischer Sprache angeboten werden. Das Angebot an fremdsprachiger Lehre in den bestehenden Studiengängen soll um zehn Prozent gesteigert werden. So möchte die Hochschule auch den Anteil der internationalen Studenten im ersten Hochschulsemester steigern. Derzeit liegt er bei 22,3 Prozent, angestrebt ist eine Quote von 25 Prozent.