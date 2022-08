Geschichte einer Hochschule : Blick zurück auf 75 Jahre HfM Saar: Das frühe Personal und das Nazi-Regime

Josef Müller-Blattau war Musiker, Rektor der HfM Saar – und Mitglied in der SA. Foto: HfM Saar

Saarbrücken Die Hochschule für Musik Saar feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Ihre Historiker arbeiten aus diesem Anlass auch die Verbindungen auf, die einige Professoren und Rektoren zum NS-Regime hatten. Ein Blick zurück in die Geschichte der HfM – Teil 2.

In diesem Jahr feiert die Hochschule für Musik Saar, kurz HfM Saar, ihr 75. Jubiläum. Neben Konzerten und Gastspielen wurde sich für dieses Jubiläum auch intensiv mit der Geschichte der Hochschule auseinander gesetzt. Neben Professor Thomas Krämer, ehemaliger Rektor der Hochschule, der die Festschrift „Alla Breve“ verfasst hat, hat auch Thomas Wolter, Mitarbeiter der Stabsstelle Historie, in verschiedenen Archiven recherchiert. Ein Schwerpunkt dieser Recherchen waren die Geschichte der Gründung der heutigen HfM, aber insbesondere auch die des frühen Personals, und deren Vergangenheit während des Nazi-Regimes.

Die heutige Hochschule für Musik Saar wurde am 20. Oktober 1947 als „Staatliches Konservatorium Saarbrücken“ nach dem Vorbild des Conservatoire de Paris gegründet. Die Gründung des Konservatoriums wurde von zwei hohen französischen Verwaltungsbeamten, von François-Régis Bastide sowie Colonel Gilbert Grandval, maßgeblich vorangetrieben. Schon vor der Gründung nahm der damalige saarländische Kultusminister Kontakt mit Eric-Paul Stekel auf, der einwilligte, Gründungsdirektor des neuen Konservatoriums zu werden. Stekel, jüdischer Herkunft und 1898 in Wien geboren, war Bratschist und Korrepetitor an der Wiener Staatsoper. 1928 wurde er als Erster Kapellmeister des Stadttheaters Saarbrücken verpflichtet, wo er bis 1930 blieb. Nach der Rückkehr des Saargebiets in das Deutsche Reich emigrierte Stekel nach Frankreich, später leitete er das Symphonieorchester in Algier.

Pianist und Professor an der HfM Saar: Walter Gieseking hat sich dem Nazi-Regime gegenüber wohl eher passiv verhalten. Foto: HfM Saar

1947 kehrte Stekel zur Gründung der Hochschule nach Saarbrücken zurück. Aber schon bald nach seiner Berufung zum Direktor hatte er einen schweren Stand, sowohl beim Kultusminister, als auch bei einigen Mitgliedern des Lehrkörpers. Auch ein schriftlicher Arbeitsvertrag wurde ihm lange Zeit verweigert. Im Sommer 1951 kündigte das Kultusministerium Stekel. „Die Umstände, die zu seiner Entlassung führten, sind bis heute nicht abschließend geklärt“, schreibt Thomas Wolter in seinen Recherchen. Er könnte sowohl Opfer von innerschulischen Intrigen geworden sein, aber auch wegen des wachsenden Misstrauens den Franzosen gegenüber in Ungnade gefallen sein. An seinen Unterrichtsmethoden kann es jedenfalls nicht gelegen haben. Seine Studierenden wandten sich sogar mit einer Unterschriftenaktion an den Ministerpräsidenten, um zu erreichen, dass die Kündigung des jüdischen Rektors, der den Grundstein für die Qualität der Schule gelegt hat, zurückgezogen wurde. Jedoch vergeblich.

Ein Name ragt in der Gründungszeit der Hochschule aus dem Kollegium heraus, Walter Gieseking. Er zählte nach dem Krieg zu den führenden Vertretern der damaligen Klavier-Avantgarde. Sein Name setzte Maßstäbe für das gesamte Institut, durch seine Berufung wird die Saarbrücker Hochschule bis in die 1980er Jahre zur Hochburg der Klaviermusik. Doch lastet auf ihm der Schatten der NS-Zeit, stand er doch auf Hitlers „Gottbegnadetenliste“, gab im Deutschen Reich über 300 Konzerte, trat auch bei den Reichsmusiktagen in Düsseldorf auf.

Allerdings schreibt Thomas Wolter, dass man zu dem Schluss kommen konnte, dass Gieseking sich dem Nazi-Regime gegenüber wohl eher passiv verhalten habe. Ein Hinweis dafür sei auch, dass er sich nicht nur deutscher, sondern insbesondere auch französischer Musik gewidmet habe. Seine Berufung an die Saarbrücker Hochschule war jedoch nicht problemlos möglich – allerdings aus ganz anderen Gründen. Da er wegen seines ungeklärten Verhältnisses zum NS-Regime in Wiesbaden wohnen musste und mit einem Auftrittsverbot belegt war, musste er zu einem eigens hierfür organisierten Konzert nach Paris reisen, um auf dem Rückweg in Saarbrücken bleiben zu können.

Walter Gieseking war bis zu seinem Tod im Jahr 1956 Professor in Saarbrücken. So erlebte er, dass nach der Entlassung von Stekel Professor Josef Müller-Blattau dessen Nachfolger wurde. Müller-Blattau, 1895 in Colmar geboren, war 1928 Professor in Königsberg und wurde musikalischer Berater der Ostmarken Rundfunk AG. Er trat am 1. Mai 1933 der NSDAP bei, wurde SA-Mitglied, forschte zum Thema „Germanisches Erbe in deutscher Tonkunst“. Thomas Krämer schreibt in der aktuellen Festschrift „Alla Breve“ von einer unbestreitbar klaren und belastenden Nazivergangenheit des Musikers. Diffuse Gerüchte darüber waren im Umlauf, „aber es hat niemanden wirklich interessiert“, seine Tätigkeiten im Dienste des nationalsozialistischen Regimes wurden bei der Einstellung nicht thematisiert.

Info Ausstellung über 75 Jahre HfM Saar Noch bis zum Ende des Jahres ist im Foyer der HfM Saar die Ausstellung „75 Jahre Hochschule für Musik Saar“ zu sehen. Thomas Wolter, Stabstelle historische Aufarbeitung, und Matthias Handschick, Professor für Musikpädagogik und Musikdidaktik, haben auf sechs Bannern die Entwicklung der Hochschule anhand von Dokumenten, Fotografien und Zeitzeugnissen sichtbar gemacht. Die Exponate stammen vorwiegend aus dem hauseigenen Archiv, zu einem Teil aber auch aus dem Saarländischen Musikarchiv Dr. Robert Hahn. Aufgelockert wird die Präsentation mittels verschiedener Fotografien, so auch vom Drachenboot-Team der Hochschule, das beim „SaarSpektakel“ 2005 und 2006 je den ersten Platz in der Sparte „Bestes Outfit“ gewann.