Geschichte einer Hochschule : Die HfM Saar feiert 75 Jahre: Vom Conservatoire zum Institut für Musikausbildung

Das erste Domizil der heutigen Hochschule für Musik Saar, damals „Staatliches Konservatorium Saarbrücken“: die Villa Lampert auf dem Saarbrücker Rotenbühl. Foto: HfM Saar / Stabstelle Historie

Saarbrücken Die Hochschule für Musik Saar feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Heute studieren an der HfM Saar 471 junge Menschen in insgesamt 38 Studiengängen, unter der Betreuung und Anleitung von 171 Lehrkräften. Die Anfänge der Hochschule sahen bescheidener aus. Ein Blick zurück in die Geschichte – Teil 1.

Das Jahr 2022 ist für die Hochschule für Musik Saar, kurz HfM Saar, ein ganz besonderes. Denn bis Dezember feiert man das 75. Jubiläum der ältesten Hochschule des Saarlandes mit über 60 Konzerten, zwei Gastspielen in Paris und Schwetzingen, einem Tag der offenen Tür und weiteren Veranstaltungen. Die HfM Saar befindet sich heute in einem modernen Gebäude in der Bismarckstraße 1, gleich neben der Modernen Galerie. Heute studieren hier 471 junge Menschen aus 37 verschiedenen Ländern in insgesamt 38 Studiengängen, unter der Betreuung und Anleitung von 171 Lehrkräften.

Die Anfänge der Hochschule sahen bescheidener aus – wenn auch nicht weniger ambitioniert als heute. Denn die heutige Hochschule für Musik Saar wurde 1947 als „Staatliches Konservatorium Saarbrücken“ (Conservatoire de Saarbruck) nach dem Vorbild des Conservatoire de Paris gegründet. Professor Dr. h.c. Thomas Krämer, ehemaliger Rektor der Hochschule, hat sich in der Festschrift „Alla Breve“ zum Jubiläum der Hochschule mit deren Geschichte beschäftigt. „Es ist Montag, der 20. Oktober 1947. Vor einer Villa am Kohlweg 12 im Saarbrücker Stadtteil Rotenbühl gibt es einen Menschenauflauf. Französische Regierungsbeauftragte treffen ein, der saarländische Regierungspräsident, sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Der Anlass ist, dass das ,Staatliche Konservatorium Saarbrücken‘ mit einem Festakt errichtet wird und einen Tag später seinen Lehrbetrieb aufnehmen wird“, schreibt er in der Broschüre. Die Villa war für den Betrieb noch gar nicht ausgestattet, „die Gäste mussten im Sägemehl stehen, weil der vorgesehene Parkettboden noch nicht verlegt war“, fährt er mit einer Anekdote fort.

Werbeplakat für das erste Konzert des Orchesters und Chores des „Convervatoire de Sarrebruck“ im Jahr 1951 in Paris. Foto: HfM Saar / Stabstelle Historie

Die Gründung des Konservatoriums wurde von zwei hohen französischen Verwaltungsbeamten, von François-Régis Bastide und Colonel Gilbert Grandval, maßgeblich vorangetrieben. Mit dieser Kulturinstitution nach französischem Vorbild wollte man wohl den französischen Einfluss in der unklaren Zukunft des Saarstaats vergrößern. Gründungsdirektor des neuen Konservatoriums wurde Eric-Paul Stekel, in Wien geborener jüdischer Dirigent, der bereits Ende der 1920er Jahre am Stadttheater Saarbrücken Kapellmeister war. Unter ihm wird ein wesentlicher Grundstein für die Qualität der Schule gelegt, nämlich Pianisten ganz unterschiedlicher Couleur und Herkunft, aber Persönlichkeiten von künstlerischer Ausstrahlung und mit pädagogischer Leidenschaft an die Schule zu berufen.

Die ersten Disziplinen, die mit Lehrkräften belegt werden können, sind dann auch Klavier, Violine und Gesang. Die Zahl der Studierenden in der Gründungszeit der Hochschule ist nicht genau geklärt, sie schwankt zwischen 26 und 50, schreibt Thomas Krämer. Viele Pianisten schreiben sich ein, Saarbrücken wird bis in die 1980er Jahre eine Hochburg der Klaviermusik sein, auch wegen des wohl bekanntesten Professors der Gründungszeit Walter Gieseking.

Das Konservatorium entwickelt sich rasant. 1951 wird das Institut für Katholische Kirchenmusik eingerichtet, 1952 das Institut für Schulmusik durch den neuen Direktor Joseph Müller-Blattau gegründet. Schon 1956 werden die Räumlichkeiten in der Villa Lampert im Kohlweg zu eng, die Anmietung einer Villa am Reppersberg wird nötig. Nach der Eingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1957 wird das Saarbrücker Konservatorium in den Kreis der westdeutschen Musikhochschulen aufgenommen. 1959 erfolgt unter Direktor Hans Karolus die Gründung des Fördervereins, der bis heute eine wichtige Säule im Leben der Hochschule ist.

Die Enge der Räumlichkeiten in der Villa Lampert bringt Direktor Herbert Schmolzi 1963 auf die Idee eines Neubaus in der Innenstadt. 1971 wird die Saarbrücker Hochschule für Musik in die Trägerschaft des Saarlandes überführt und kann im gleichen Jahr in den Neubau in der Bismarckstraße einziehen. Der Bau ist für eine Höchstzahl von 200 Studierenden konzipiert, schreibt Thomas Krämer, der neue Konzertsaal mit 250 Sitzplätzen und die 1974 eingebaute große Orgel aus der Werkstatt Klais kommen bei den Hochschulmitgliedern gut an.

Einweihung der Klais-Orgel im Konzertsaal der Hochschule im Jahr 1974. Foto: HfM Saar / Stabstelle Historie

Info Ausstellung über 75 Jahre HfM Saar Noch bis zum Ende des Jahres ist im Foyer der HfM Saar die Ausstellung „75 Jahre Hochschule für Musik Saar“ zu sehen. Thomas Wolter, Stabstelle historische Aufarbeitung, und Matthias Handschick, Professor für Musikpädagogik und Musikdidaktik, haben auf sechs Bannern die Entwicklung der Hochschule anhand von Dokumenten, Fotografien und Zeitzeugnissen sichtbar gemacht. Die Exponate stammen vorwiegend aus dem hauseigenen Archiv, zu einem Teil aber auch aus dem Saarländischen Musikarchiv Dr. Robert Hahn. Aufgelockert wird die Präsentation mittels verschiedener Fotografien, so auch vom Drachenboot-Team der Hochschule, das beim „SaarSpektakel“ 2005 und 2006 je den ersten Platz in der Sparte „Bestes Outfit“ gewann.

Ende der 1970er Jahre ist das Lehrpersonal derart angewachsen, dass fast alle Instrumente zum Studium angeboten werden können. Und Kirchenmusik, Schulmusik, Oper und Schauspiel werden in die Studienbereiche integriert. Im Jahr 1980 hat die Hochschule bereits 250 Studierende, der Neubau erweist sich bereits jetzt als zu eng. Ein Erweiterungsbau wird nötig, der 1988 nach einem Entwurf des Architekten Karl Hanus eingefügt wird. Sechs größere Studios stehen jetzt zusätzlich für rund 300 Studierende zur Verfügung. Zu dieser Zeit wird auch die Zusammenarbeit mit der Universität, dem Theater und dem Saarländischen Rundfunk verstärkt. Nur zwei der vielen Höhepunkte der 1990er Jahren waren die Mitbegründung des „Saar-Lor-Lux-Orchesters“, sowie die Einweihung der Kuhn-Orgel in der Stiftskirche St. Arnual, die seither ungestört zu Unterrichts- und Übungszwecken genutzt werden kann.

Das neue Jahrtausend beginnt unruhiger. Im Oktober 2000 wird beschlossen, den Studiengang Schauspiel aufzugeben, was zu Streiks und Aktionen der Studierenden führt. Trotzdem wird der Schließung zugestimmt. Erst im Jahr 2002 erhält die Schule ihren heutigen Namen, „Hochschule für Musik Saar“. Da auch die Raumnot im neuen Jahrtausend nicht kleiner geworden ist, darf die HfM Saar ab 2007 die Räume der früheren Schillerschule in unmittelbarer Nachbarschaft nutzen, kurze Zeit später wird ihr die Alte Evangelische Kirche St. Johann mit Proben- und Veranstaltungssaal zugewiesen.

