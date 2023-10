Anti-Diskriminierung Drei Hochschulen veranstalten Saarbrücker Poetry Slam

Am 13. Oktober 2023 wird mit „Kraftausdruck“ der erste Saarbrücker Poetry Slam zum Thema (sexualisierte) Diskriminierung und Gewalt veranstaltet. Der DichterInnenwettstreit ist eine hochschulübergreifende Initiative von HfM Saar, HBKsaar und der Universität des Saarlandes und findet in der Alten Kirche St. Johann am Cora-Epstein-Platz statt. Mit Clara Brill (Saarbrücken), Lu Komma Klar, Eva-Lisa Finzi, Jana Wortmann, Marina Sigl, Laura Gommel und Adina Wilcke treten sieben der besten Slam-Poetinnen Deutschlands an. Die Moderation übernimmt die saarländische Slammeisterin Andrea Maria Fahrenkampf.