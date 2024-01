Gärten und Parks Haussperling ist häufigster Wintervogel

Der Haussperling ist derzeit der am häufigsten in Gärten und Parks in Deutschland gesehene Vogel. Das geht aus der Mitmach-Aktion „Stunde der Wintervögel“ hervor, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Berlin und der Bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) mitteilten.