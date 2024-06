Vögel Hausrotschwanz zum Gartentier des Jahres gewählt

Die Hausrotschwänze lieben höhergelegene Orte wie Baumkronen, Dachgiebel oder Mauern. Dort nisten die Tiere bis zu dreimal im Jahr in kleinen Nischen. Neben Insekten stehen auch Beeren auf dem Speiseplan des Vogels. In der Zeit zwischen November und März überwintert er normalerweise in einem Gebiet, das von Nordafrika bis in den Nahen Osten reicht. Durch den Klimawandel kommt es allerdings auch vor, dass er sogar im Winter in Mitteleuropa bleibt.