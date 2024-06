EU-Förderung für Universität der Großregion Großregionales Forschen zu Kreislaufwirtschaft

Bislang werden viele kreislaufwirtschaftliche Potenziale nicht ausgeschöpft. Dirk Bähre, als Saarbrücker Universitätsprofessor für Fertigungstechnik in das Cirkla-Projekt involviert, drückt es so aus: Viele technischen Möglichkeiten zu mehr Nachhaltigkeit fänden noch keine Anwendung oder würden konterkariert: Fahrzeuge ließen sich heute energie- und materialeffizienter herstellen, würden aber immer schwerer. „Der mögliche Effizienzgewinn wird so aufgehoben.“ Bähre regt die Einführung von Labeln an, die eine „Gesamtlebenszyklusbetrachtung“ von Produkten ermöglichen. So ließe sich Unternehmen ökologisch womöglich mehr abverlangen.