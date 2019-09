Alfred-Wegener-Institut : Große Erwartungen an Arktis-Expedition „Mosaic“

Das Forschungsschiff "Polarstern" Anfang Juli in Bremerhaven. Foto: Mohssen Assanimoghaddam.

Bremerhaven/Tromsø Die Wissenschaftler der am Freitag beginnenden einjährigen Arktis-Expedition „Mosaic“ haben große Erwartungen an ihre eigene Forschungsreise. „Ich bin sicher, damit werden wir einen Durchbruch in der Klimaforschung erreichen“, sagt Expeditionsleiter, Markus Rex.

Ein Jahr lang wird das Forschungsschiff „Polarstern“ des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts mit dem Meereis durch die zentrale Arktis driften, angedockt an eine riesige Eisscholle.