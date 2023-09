Hohe Auszeichnung Zuse-Medaille für Saarbrücker Informatikerin

Die Informatikerin Anja Feldmann, Direktorin am Saarbrücker Max-Planck-Institut für Informatik, wird von der Gesellschaft für Informatik (GI) mit der Konrad-Zuse-Medaille geehrt. Die Zuse-Medaille ist die höchste Auszeichnung der Informatik in Deutschland. Gewürdigt werden damit Feldmanns herausragende Leistungen im Bereich Computernetzwerke und ihre Forschung zum Internetverkehr während der Coronapandemie. Die Preisverleihung ist am 28. September auf dem Informatik Festival 2023 der GI in Berlin.