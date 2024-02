Politikwissenschaft an der Universität des Saarlandes Politische Forschung an der Saar-Uni am Nabel der Zeit

Wer bewusst in einer Blase lebt, schirmt sich gezielt gegen andere Meinungen ab. Je mehr Leute diese „Bubble“ im Internet umfasst, desto leichter erhitzt sich der geteilte Raum (oder die Gemüter darin) und alles heizt sich, wenn man so will, emotional auf. Ein Stück weit verweist das Bild – Stichwort Wutbürger – auf Grundbefindlichkeiten von Teilen der heutigen Gesellschaft. Ein Bild hat sich da zuletzt nachdrücklich eingeprägt: Bauern, die mit ihrer übergriffigen Blockade einer Nordsee-Fähre Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Ausstieg hinderten.